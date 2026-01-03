Лунный гороскоп на 5-11 января: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 5 по 11 января.

Понедельник 5 января

День идеально подходит для организации любых праздников, когда можно расслабиться и отдохнуть, главное — в порыве веселья — не делать ничего такого, за что уже завтра может стать стыдно. На работе омжно приступать к реализации давно запланированного проекта — столь же благоприятные для этого обстоятельства сложатся нескоро., а вот физические нагрузки в этот день чреваты травмами — от них лучше отказаться.

Вторник 6 января

Не самый простой день лунного календаря, когда легко можно попасть по чужое влияние и, действуя согласно рекомендациям окружающих, поступить совсем не так, как вы хотелось самим. Чтобы впоследствии не жалеть о том, подчинились чьей-то воле, необходимо стоять на своем, даже если друзья и знакомые будут убеждать в том, что мы ошибаемся

Среда 7 января

Довольно сложный день, когда в полной безопасности человек может почувствовать себя только под крышей собственного дома. Поэтому, если нет возможности провести его в родных стенах, нужно хотя бы максимально сократить время пребывания во враждебной — во всяком случае, в это время — среде. Нежелательно задерживаться на работе и в магазинах, ходить в безлюдных местах в темное время суток, тогда силы зла не смогут оказать на нас влияние.

Четверг 8 января

День идеально подходит для реализации новых — даже очень смелых и трудновыполнимых проектов: чем активнее мы за них возьмемся, тем быстрее получим результат. Главное, побольше уверенности в себе и своих силах, низкая самооценка трудовым достижениям способствовать не будет, да и в личной жизни может серьезно навредить.

Пятница-суббота 9-10 января

21-й лунный день, который займет двое календарных суток, время перемен во всех сферах — от профессии, финансов и бизнеса до личной жизни. Активными в такие дни становятся даже те, кто до этого несколько лет лежал на «печи». Будучи не уверенными в правильности своего решения, лучше не принимать его вообще, в противном случае вероятны серьезные — и неприятные — последствия. Хорошее время для начала поездок — можно отправляться в путешествия и командировки.

Воскресенье 11 января

День усиления умственных и интеллектуальных способностей, когда жизненная мудрость откроется даже самым недалеким людям. Стоит воспользоваться открывшимися возможностями, чтобы, несмотря на выходной, сделать работу, требующую недюжинных интеллектуальных усилий — другого столь же удачного времени придется ждать довольно долго.

