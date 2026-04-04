Лунный гороскоп на 6-12 апреля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 6 по 12 апреля.

Понедельник 6 апреля

Вторая половина 18-го лунного дня, который начался накануне, 6 апреля, и, продлившись двое суток, завершится сегодня. Это время, когда самое важное — сохранить свою индивидуальность, которая может находиться под угрозой. Существует риск попасть под чужое влияние — начать подстраиваться под других людей, принимая их мнение за свое собственное. Впоследствии о проявлении своей слабости придется пожалеть, но по прошествии времени исправить сложившееся в результате положение уже не удастся. Зато день благоприятен для общения — и взаимопонимания — с детьми, независимо от кого, сколько лет им исполнилось.

Вторник 7 апреля

Один из самых опасных лунных дней, когда особенно важно следовать рекомендациям и предостережениям астрологов. Самое главное — ограничить общение с окружающими, особенно если речь идет о токсичных людях, и — разумеется, по возможности — реже покидать вой дом, который является естественным укрытием от всех угроз мира.

Среда 8 апреля

День благоприятен для любых начинаний и работы над серьезными — профессиональными и творческими — проектами. Пора завершать их подготовку, которая и так слишком сильно затянулась, и приступать к активным действиям. При этом важно сосредоточиться не на результате своих усилий, а на процессе, еще важнее — и выбрать созидание, а не разрушение. Также очень важно уделить максимум внимания близким людям, которых в это время обязательно поддержать — как добрым словом, так и делом.

Четверг 9 апреля

День, который имеют репутацию революционного — в это время в нашей жизни происходят кардинальные перемены, которые часто переворачивают жизнь с ног на голову. Что бы мы сегодня ни делали, самое главное — не сомневаться как в поставленной цели, так и в своих действиях, направленных на ее достижение. Категорически не рекомендуется отступать от принятых ранее решений — новые заведомо окажутся ошибочными. Высоких достижений можно будет добиться, только работая в коллективе, для одиночной деятельности время неблагоприятно.

Пятница 10 апреля

День, когда успешными станут любые дела, но только в том случае, если оии будут продиктованы добрыми намерениями и направлены во благо — как нас самих, так и других людей. В это время можно — и нужно — решать серьезные, в том числе, и интеллектуальные задачи: удастся найти единственно верное и правильное решение. В этот день также надо учиться и учить, особенно если нам есть, чем поделиться — прежде всего, своими знаниями и опытом.

Суббота 11 апреля

Довольно напряженный — и даже опасный — лунный день, когда торжествуют низменные инстинкты, которые живут даже внутри самых добропорядочных людей. Противостоять им поможет душевный покой, который нужно сохранять, как бы ни складывались обстоятельства. Сделать это будет непросто, зато в результате нам удастся сохранить не только хорошее настроение, но и добрые отношения с окружающими, что очень важно — сегодня и всегда.

Воскресенье 12 апреля

Несмотря на выходной, время благоприятно для решительных — в том числе, и профессиональных — действий, приступать к которым можно только после тщательной и детальной подготовки. Если она проведена не была, лучше от них отказаться. Можно принимать важные решения — как личного, так и профессионального свойства. Для многих это время станет началом нового жизненного этапа: старое, каким бы привлекательным оно ни было, осталось позади, нужно открывать очередную страницу книгу своей жизни.

Читайте также: