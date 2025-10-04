Лунный гороскоп на 6-12 октября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 6 по 12 октября.

Понедельник 6 октября

День, когда = чем бы мы ни занимались — необходимо избегать спешки: действовать нужно вдумчиво и неторопливо. Несмотряна начало рабочей недели, звезды приветствуют пассивный образ жизни, когда работы должно быть, как можно меньше, а отдыхать — больше. Если же энергии, которой наделят нас в это время звезды, окажется слишком много, имеет смысл потратить ее на бытовые хлопоты.

Вторник 7 октября

Можно приступать к работе над новыми проектами — их реализация окажется блестящей. Желательно также налаживать отношения с близкими людьми, особенно если в последнее время они по какой-о причине ухудшились. Отвечая на важные — жизненные или профессиональные — вопросы, необходимо обращаться за советом к интуиции — ей удастся «увидеть» то, что пропустит или чего не заметит мозг.

Среда 8 октября

День, когда — под влиянием лунных энергий — человек может принести в жертву своих интересы ради интересов других людей. Такая измена самому себе не лучшим образом отразиться на нашем внутреннем мире и, как следствие, настроении, причем, на довольно долгое время. Необходимо уделять максимум времени близким людям — прежде всего, детям и пожилым родственникам.

Четверг 9 октября

День, когда обман и подвох может ожидать нас на каждом шагу. Негативное влияние на нас могут оказать даже самые близкие и любимые люди. Их вины в этом нет — таким образом в этот день действуют лунные энергии. Бояться их не стоит, а вот проявить разумную осторожность не только можно, но и нужно. Общение с окружающими нужно сократить до минимума, а стены своего дома покидать только в случае крайне необходимости.

Пятница 10 октября

Сегодня необходимо обращать внимание на знаки, которые будут попадаться на каждом шагу — они имеют большое значение. С их помощью Вселенная даст понять, как поступить в той или иной жизненной ситуации — главное, не игнорировать ее советы и предостережения. День также благоприятен для анализа предыдущего периода жизни и профессиональной деятельности — причем, не имеет значения, о чем идет речь — о достижениях или об ошибках, в любом случае мы получили ценный опыт, который пригодится в будущем.

Суббота 11 октября

Самый революционный день лунного календаря, в течение которого могут произойти кардинальные перемены во всех сферах жизни. Даже самые пассивные — если не сказать, ленивые –люди в это время становятся активными и движутся к поставленной цели, не замечая возникающих на пути препятствий. Если учесть, что на календаре выходной, можно предположить, что речь пойдет о домашних хлопотах.

Воскресенье 12 октября

День, когда тайное становится явным: даже то, что мы тщательно скрывали от окружающих, выйдет на поверхность. Общаться сегодня можно только с теми людьми, от которых нет никаких секретов, в противном случае хранить их в тайне и дальше не удастся. Такими же осторожными необходимо быть и с чужими тайнами, которые ни в коем случае не должны стать известными нам.