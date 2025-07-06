Лунный гороскоп на 7-13 июля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 7 по 13 июля.

Понедельник 7 июля

Прошлое возвращается в нашу жизнь для того, чтобы мы могли сделать важные выводы из былых событий, а, возможно, начать все сначала. Принимать важные решения сегодня — редкий случай! — нужно принимать не раздумывая, по наитию: начав раскладывать доводы «за» и «против», вы можете запутаться и сделать неверный шаг. Успеть везде можно будет, только сверяя свои действия с составленным заранее планом, в противном случае можно утонуть в огромном количестве профессиональных дел и домашних забот.

Вторник 8 июля

День, когда необходимо переходит от размышлений и раскачки к активным действиям. Желательно приступать к реализации новых проектов: они будут двигаться легко и без заминок. Можно проводить любые деловые переговоры и подписывать соглашения по их результатам. Несмотря на это, необходимо следит за настроением: чрезмерный энергетический потенциал может привести к их резким перепадам. Ощущение всесильности, которое может посетить нас в этот день, может сыграть с вами злую шутку: решив, что нам любое море по колено, можно замахнуться на проект, который нам, образно говоря, не по зубам, и в результате оказаться в неприятном — и нелепом — положении.

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Среда 9 июля

День, когда, поставив перед собой конкретную профессиональную цель, нужно двигаться к ней, несмотря ни на что. Нельзя снижать темп, останавливаться на полпути, пятиться и сомневаться в себе и своих силах — в таком случае на удачу можно не рассчитывать. Негативные стороны личности, которые сегодня могут проявиться у каждого человека, способны помешать отношениям с близкими и родными людьми, поэтому лучше отказаться от общения или хотя бы максимально сократить его. Людей, желающих — путем провокаций –нужно игнорировать, сохраняя спокойствие.

Четверг 10 июля

День, когда надо избегать суеты, суматохи и беспорядочной деятельности — несмотря на то, что рабочая неделя еще не закончилась, нужно расслабиться, перевести дух и немного отдохнуть. Тем, кто не может совсем отказаться от дел, ожно — и нужно — решать важные вопросы: вероятное сегодня усиление аналитических способностей позволит сделать это блестяще.

Пятница 11 июля

День, когда нужно искать хорошее в любом событии и радоваться жизни, несмотря ни на что. Те, кто будет предаваться унынию, могут впасть в немилость у высших сил, поэтому плохого настроения допускать нельзя. Можно — несмотря на финал рабочей недели — приступать к реализации новых проектов, особенно если мы давно к ним готовились: обстоятельства для работы сложатся самые благоприятные, поэтому не стоит упускать важный шанс.

Суббота 12 июля

День, когда все мы рискуем утратить свою индивидуальность и по собственному желанию подчиниться чужой воле, поэтому тем, кто не чувствует в себе способности сопротивляться влиянию извне, необходимо отказаться от общения с кем бы то ни было. Нельзя злословить и сплетничать, иначе отношения с человеком, который станет объектом обсуждения — и осуждения — испортятся отношения всерьез и надолго.

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Воскресенье 13 июля

Один из самых сложных во всем лунном месяце дней, энергетика которого давит на психику человека, заставляя его совершать дурные поступки. Звезды — благо, на календаре выходной — рекомендуют сегодня не выходить из дома и, по возможности, ни с кем не общаться. Если же это невозможно, то хотя бы максимально сократить коммуникации, особенно с малознакомыми или незнакомыми людьми. Время благоприятно для анализа своей деятельности — во всяком случае, предыдущего периода жизни — и уборки на всех уровнях, от рабочего стола до квартиры.