Лунный гороскоп на 7-13 сентября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 7-13 сентября.

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Понедельник 7 сентября

День желательно провести в покое и размеренных, неспешных занятиях — научных исследования, интеллектуальной и литературной деятельности. Не стоит рассчитывать на какие-либо серьезные события — как позитивные, так и негативные: время пройдет тихо, без эмоциональных всплесков и суеты.

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Не рекомендуется выражать свое недовольство кем-либо или чем-либо — все, что произойдет в этот день, необходимо принять как должное.

Вторник 8 сентября

День нельзя тратить на рутинные и монотонные — прежде всего, домашние –дела — приветствуются только духовные поиски и работа над своим внутренним состоянием.

Любые проблемы, какой бы характер они ни носили, в такое время решаются сами — главное, довериться окружающему миру и он найдет выход из сложившегося положения. Энергию, в которой не будет недостатка, важно тратить экономно и с умом, иначе ее не хватит на самые важные вещи.

Среда 9 сентября

День активных действий, направленных на достижение поставленной цели. Рекомендуется сохранять спокойствие, гасить эмоциональные всплески, отказаться от метания в разные стороны и бороться с неуверенностью в себе и своих силах.

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Ответ на любой вопрос в этот день даст интуиция — достаточно просто задать ей его, и она быстро откликнется, подав знак — из него и будет понятно, как необходимо поступить.

Четверг 10 сентября

День «дьявольской» энергетики, когда активизируются силы зла. Необходимо проявлять максимальную осторожность, чтобы не попасть под их влияние и не стать их жертвой.

Страхи, тревоги и дурные мысли необходимо гнать от себя всеми доступными способами — общаться с приятными людьми, делать себе — и другим — небольшие подарки, смотреть хорошие фильмы, читать классическую литературу и побольше гулять на свежем воздухе.

Пятница 11 сентября

День чистой, светлой и позитивной энергии, которой мироздание поровну наделяет всех представителей зодиакального круга.

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Ее можно использовать как для реализации любых проектов, которые требуют больших сил и серьезного внимания, так и для исполнения давних и заветных желаний — сегодня станет понятно, каким путем нужно идти к своей мечте.

Суббота 12 сентября

День, в течение которого всем знакам Зодиака не рекомендуется проявлять скупость — впоследствии это может негативно сказаться на их материальном благосостоянии. Если кто-то попросит о помощи, необходимо, не раздумывая и не колеблясь ее оказать.

День неблагоприятен для общения с друзьями, родственниками и любимыми людьми — серьезной ссоры, возможно, и не случится, но и на взаимопонимание рассчитывать не придется.

Воскресенье 13 сентября

День негативной энергетики, которая сделает нас впечатлительными, вспыльчивыми и обидчивыми. Главное в это время — сдерживать проявление эмоций, и если удастся это сделать с утра, то уже во второй половине дня напряжение начнет понемногу отпускать, благодаря чему создастся впечатление, что жизнь налаживается.

В это время можно принимать важные решения и, несмотря на воскресенье, приступать к воплощению в жизнь новых проектов, а вот от физической нагрузки — в том числе и спортивных упражнений — лучше отказаться.

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