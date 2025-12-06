Лунный гороскоп на 8-14 декабря: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Реклама

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 8 по 14 декабря.

Понедельник 8 декабря

Один из самых сложных дней лунного календаря, энергетика которого делает человека слабым и безвольным. У нас нет сил противиться чужому — негативному — влиянию, поддавшись которому можно сделать то, о чем впоследствии придется пожалеть. День –несмотря на будний статус — желательно провести в одиночестве и уединении. Из дома выходить нужно для того, чтобы побывать в ближайшем парке, что позитивно отразится на самочувствии и душевном состоянии.

Вторник 9 декабря

День, когда необходимо обращать внимание на знаки, которые будет посылать нам Вселенная. Любая — даже незначительная — деталь, которой в другое время мы бы пренебрегли, сегодня может иметь огромное значение — необходимо принять их к сведению. Слова окружающих — включая самых близких — людей сегодня необходимо подвергать сомнению: это не значит, что они по какой-то причине хотят нас обмануть — скорее всего, сами могут заблуждаться.

Реклама

Среда 10 декабря

День мощной позитивной энергетики, когда можно и нужно действовать активно и целеустремленно. Свою точку зрения на важные жизненные и мировоззренческие моменты необходимо отстаивать во что бы то ни стало, а ложь — даже во спасение — является категорическим табу. Можно отправляться в любые поездки — от командировок до путешествий: обстоятельства будут складывать на редкость благоприятно, так что имеет смысл воспользоваться счастливым шансом расширить физические горизонты.

Четверг 11 декабря

День благоприятен для планирования действий во всех сферах жизни, но особое внимание необходимо обратить на появившиеся в это время идеи, причем, чем фантастичнее они окажутся, тем больше у них шансов на воплощение в жизнь. Не стоит приступать к реализации важных профессиональных проектов: успеха все равно достичь не удастся, поскольку нынешний день — не лучшее время для начинаний, а время и силы будут потрачены зря.

Пятница 12 декабря

День, когда негатив, который свойственен даже самым добрым и порядочным людям, вырывается наружу, поэтому любое — даже незначительное — столкновение может закончиться серьезным конфликтом, а, значит, желательно как можно меньше общаться с окружающими.

Суббота 13 декабря

День глобальных проектов, радикальных перемен и решительных поступков самого разного, но в субботу преимущественно хозяйственного, свойства. Бытовые дела в это время будут обречены на успех, но только в том случае, если к ним будут приложены определенные усилия — рассчитывать на манну небесную никому не приходится.

Реклама

Воскресенье 14 декабря

Нынешний день звезды рекомендуют провести в одиночестве, что для воскресенья особой сложности не составит. Не стоит приниматься за важные дела — на них банально не хватит сил, причем, как физических, так и моральных. Впрочем, несмотря на выходной, полностью отказываться от работы тоже не стоит — безделье может негативно отразиться на настроении и, как следствие, на отношениях с окружающими –прежде всего, близкими — людьми.