Лунный гороскоп на 8-14 июня: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли – Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных – а иногда и непростительных – ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели – с 8 по 14 июня.

Понедельник 8 июня

День, когда агрессия может буквально витать в воздухе, и, чтобы избежать ее негативного влияния, необходимо позаботиться о своем покое – как моральном, так и физическом. Не стоит принимать близко к сердцу неприятную информацию, которой в этот день больше, чем в любой другой – в ней будет мало правды. Нежелательно вступать в дискуссии и споры, даже если будет казаться, что мы просто обязаны высказать свое мнение.

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Вторник 9 июня

День, когда категорически не рекомендуется добиваться своих целей недостойными средствами – платить за это придется двойную, а, возможно, и тройную цену. Не стоит ни к чему принуждать окружающих людей – прежде всего, это касается членов семьи, особенно детей: из-под палки никто ничего хорошо и правильно не сделает. День также не подходит для поездок – даже недальнее и непродолжительное путешествие нужно перенести на другое время.

Среда 10 июня

В этот день не стоит что-нибудь предпринимать без крайней необходимости. Если есть такая возможность, то желательно – несмотря на будний день – отдохнуть, аккумулировав силы для последующей работы. Более того, это время, пожалуй, единственное в лунном календаре, когда можно позволить себе немного полениться, не испытывая при этом угрызений совести за вынужденно – или сознательное – бездействие. Если же отказаться от работы нет никакой возможности, нужно сосредоточиться на рутинном и монотонном труде.

Четверг 11 июня

Время повышенной конфликтности, когда необходимо быть максимально осторожными – как в действиях, так и в разговорах. Любое – сказанное в запале или по неосторожности – слово может раз и навсегда разрушить отношения, которые выстраивались годами. Знания, которые человек может получить в этот день, не принесут ему никакой пользы, поэтому не стоит возлагать надежды на то, что они когда-нибудь нам пригодятся.

Пятница 12 июня

День, когда можно не прислушиваться к чужому мнению – решения любого характера нужно принимать самостоятельно. Нельзя поддаваться пессимизму – необходимо поддерживать хорошее настроение, даже если это придется делать через силу. Важную работу желательно сделать в первой половине дня – после обеда силы и энтузиазм пойдут на спад, и можно будет плавно переходить в режим уик-энда.

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Суббота 13 июня

Нынешний день – и в этом смысле логично, что он выпадает на выходной – нужно провести легко, радостно и в приподнятом настроении. Впрочем, это не отменяет осторожность, которую необходимо соблюдать во всех сферах жизни и деятельности. Важно избегать напряжения, действовать в спокойном и уверенном ритме, даже если речь будет идти о бытовых делах. Нужно также прислушиваться к тому, что говорят близкие люди: только они смогут дать дельный совет.

Воскресенье 14 июня

День негативной энергетики, которой люди – по причине упадка сил – не могут противостоять, что может довести нас до серьезной депрессии. Чтобы избежать проблем с психикой, необходимо исключить любые негативные факторы –особенно это касается общения с токсичными людьми. Также нужно больше гулять и заниматься своим хобби –прекрасные занятия для финала рабочей недели.

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