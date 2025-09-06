Лунный гороскоп на 8-14 сентября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Реклама

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 8 по 14 сентября.

Понедельник 8 сентября

День, когда категорически нельзя грустить и унывать — высшие силы могут этого не понять и, как следствие, не простить. Настроение, которое с утра может стремиться к нулю, необходимо поднимать любыми доступными методами: качественными фильмами и сериалами, любимой музыкой и, конечно, общением с друзьями и любимыми. Также в это время можно — и нужно — объясняться в любви, делать предложение руки и сердца и отвечать на последнее согласием.

Вторник 9 сентября

День, когда внешний негатив вступает в конфликт с нашим внутренним состоянием, что делает нас апатичными и лишает воли к жизни. Любые события предопределены нашими мыслями, поступками и всей предыдущей жизнью: чем больше плохого было сделано, тем сильнее придется отдуваться нынешним днем, и — наоборот. От серьезных операций — прежде чего, финансового свойства, лучше отказаться — их время еще не пришло.

Реклама

Среда 10 сентября

Один из самых сложных дней лунного календаря, когда на охоту выходят силы зла: активизируются токсичные люди, от которых — во избежание неприятных последствий — лучше держаться подальше. Необходимо также воздержаться от участия в публичных скандалах, которые такие люди могут устраивать в общественных местах: они могут «забрать» энергию, которая необходима для жизни и работы. Еще лучше вообще не выходить из дома — это лучший способ ни с кем не поссориться и не нажить себе врагов.

Четверг 11 сентября

День работы над ошибками, когда не только можно, но и нужно анализировать свои поступки и делать из них выводы на будущее. Энергию, которую звезды пошлют нам в этот день, необходимо потратить на благие — и, главное — созидательные силы. Любое разрушение — даже если речь пойдет о подготовке квартиры к ремонту, когда нужно срывать старые обои — приведет к негативным жизненным последствиям.

Пятница 12 сентября

День мощной энергетики, которая может подталкивать к любым революционным поступкам даже самых ленивых и пассивных людей. В это время важно настраиваться на хорошее, благодаря чему — поскольку позитивное мышление еще никто не отменял — можно рассчитывать на выгодные предложения в профессиональной сфере, неожиданную прибыль и успешные поездки.

Суббота 13 сентября

Положительно заряженная энергия дня благотворно повлияет на наши умственные и духовные способности. В такое время мы становимся не только умнее, но и добрее и отзывчивее, что значительно облегчит общение с окружающими. Мы также охотно идем навстречу другим людям, помогая им морально и материально, и смотрим на мир с оптимизмом.

Реклама

Воскресенье 14 сентября

День агрессии — чаще всего, немотивированной — которую мы начинаем проявлять друг к другу. Главная в это время — не реагировать на чужие недружественные выпады и сдерживать себя, сохраняя спокойствие и душевное равновесие- нежелательно становиться источником агрессии для тех, кто вас окружает.