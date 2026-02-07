Лунный гороскоп на 9-15 февраля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли – Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных – а иногда и непростительных – ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели – с 9 по 15 февраля.

Понедельник 9 февраля

Нынешний день несет в нашу жизнь усиление умственных и интеллектуальных способностей, что позволяет оценивать и анализировать совершенные в прошлом – прежде всего, профессиональные – поступки, а также делать выводы, что не даст совершить те же ошибки в будущем. Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней попросит: важно помнить, что закон бумеранга действует безотказно, но в наших силах его избежать.

Вторник 10 февраля

Не самый простой день лунного календаря, в течение которого нас ожидает масса испытаний, но хорошая новость состоит в том, что каждому из нас вполне по силам выйти из них с достоинством. Самым обидным, с чем мы можем столкнуться в это время – предательство близких людей, но даже из него не стоит делать серьезных и, главное, скоропалительных выводов: сначала нужно все обдумать и выяснить, а уж потом решать, как поступить.

Среда 11 февраля

Можно приступать к реализации проектов, которые по каким-то – как объективным, так и субъективным – причинам были отложены на потом – похоже, их время пришло. Не стоит обращать внимание на размолвку с близким человеком, которая вероятна в этот день – она очень скоро забудется, да и влияния на отношения, к счастью, не окажет.

Четверг 12 февраля

День, когда ни одну – даже самую простую – задачу не удастся решить, не дойдя до самой его сути, а для этого необходимы собранность и сосредоточенность. Поэтому важно не отвлекаться на второстепенные – не важные в данный момент – занятия. Желательно также сократить общение, особенно если оно не касается выполняемой работы.

Пятница 13 февраля

День, когда ни в коем случае нельзя тратить энергию, которая дается нам Вселенной, впустую. При этом не стоит замахиваться на серьезные и трудоемкие проекты лучше, все равно успеха в них достичь не удастся, а вот доводить до ума начатые ранее, но по какой-то причине не законченные дела не только можно, но и нужно.

Суббота 14 февраля

Один из самых загадочных дней лунного календаря, когда каждому человеку могут открыться эзотерические знания. Получить их можно будет, настроившись на соответствующую волну: отказаться – хотя бы на это время – от мыслей о материальном и подумать, как говорят в таких случаях, о душе. Благодаря этому можно будет получить ответ на важный вопрос, который не давал нам покоя в течение продолжительного времени.

Воскресенье 15 февраля

День, когда пора возвращать личную жизнь со второго плана, на котором она – по причине рабочей занятости – находилась все последнее время, на первый. Количество приложенных нами в отношениях с близким человеком усилий перейдет в качество, и мы получим первые – приятные – результаты.

