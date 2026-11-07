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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Лунный гороскоп на 9-15 ноября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Каждый день нашей жизни не похож на другой, и его уникальность во многом определяется характеристиками выпадающих на это время лунных суток.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 9-15 ноября.

Понедельник 9 ноября

Нынешний день можно условно разделить на две части: первая предназначена для подведения итогов предыдущего лунного месяца, вторая –для составления планов на будущее: сегодня в голову будут приходить поистине гениальные идеи — останется только подумать об их воплощении в жизнь.

Необходимо отвлечься от мыслей о решении рабочих вопросов хотя бы на день, тем более, что для трудовых подвигов он все равно не подходит: нужно подумать о чем-то приятном — например, об отношения с любимым человеком. Также не стоит ругать себя за совершенные ранее ошибки: все равно «отыграть» их назад уже нельзя, поэтому угрызения совести не имеют никакого смысла, зато может серьезно пострадать самооценка, а этого допускать нельзя.

Вторник 10 ноября

День, когда можно приступать к работе над проектами, которые были задуманы ранее, но отложены на некоторое время. Торопиться не следует, поскольку в начале дня сил окажется не так много, как хотелось бы, но они постепенно будут прибывать, пока — к послеобеденному времени — не достигнут своего пика.

В работе и — особенно! — в личной жизни необходимо проявить настойчивость и даже напористость, иначе инициативу могут перехватить конкуренты. К предложению занять новую должность, а то и вовсе сменить работу необходимо отнестись с вниманием: оно окажется весьма выгодным со всех точек зрения.

Среда 11 ноября

День, когда можно максимально активно и энергично действовать во всех сферах жизни. Также в это время велика вероятность неожиданных событий во всех сферах жизни: к ним — хоть это будет и нелегко — необходимо быть готовыми.

Раздражительность вряд ли поможет решить важные вопросы в отношениях с окружающими людьми — особенно, родными и близкими. Сны нынешней ночи, какими бы бессмысленными они не показались, на самом деле имеют огромное значение — главное, поработать над и расшифровкой, что может оказаться непростым, но важным делом.

Четверг 12 ноября

День, в течение которого к нам из самых разных источников будет поступать большое количество важно информации. Ее необходимо тщательно анализировать, отбирая при этом ту, которая может пригодиться в будущем.

Недовольство миром вообще и своей жизнью в частности может привести к приступам агрессии, которые будут направлены против находящихся рядом людей, — в таком случае конфликт с ниминеизбежен.

Пятница 13 ноября

День, в течение которого нельзя допускать сомнений в своей правоте. Причем, касается это не только профессиональной деятельности, но и отношений с близкими людьми. Только тот, кто уверен в своих чувствах и ранее занимать место рядом с тем, кого любит, такую возможность получит, а вот сомневающимся рассчитывать не на что.

Нежелательно также изменять своим принципам, какой бы сферы жизни они ни касались: впоследствии о такой уступчивости — точнее, слабости — придется пожалеть.

Суббота 14 ноября

День, когда важно удерживать ровный эмоциональный фон, не скатываясь в чрезмерную радость или, наоборот, грусть и печаль. В противном случае велика вероятность осложнить жизнь как себе, так и окружающим людям, которые не виноваты в том, что у нас можно «прыгать» настроение.

Новые идеи, которые в этот день — несмотря на выходной — придут в голову, можно воплощать в жизнь сразу, без предварительной подготовки — успех им все равно гарантирован. Позитивные жизненные перемены, которые вероятны в это время, получат право на жизнь — причем, исключительно в нашем собственном исполнении.

Воскресенье 15 ноября

День материализации слов и мыслей, которые станут реальностью практически сразу после своего появления. Именно поэтому очень важно максимально осторожно относиться ко всему, что мы говорим и думаем: зло — как и добро — очень быстро вернется к нам бумерангом.

В отношениях с окружающими людьми не стоит уподобляться тем, кто ведёт себя недостойно — напротив, нужно продемонстрировать им модель благородного поведения.

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