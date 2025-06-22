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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

Лунный календарь: что можно и чего нельзя делать в этот день 23 июня

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 июня?

Луна рассказывает

День мощной позитивной энергетики, которая обеспечивает человека повышенной работоспособностью и трудовым энтузиазмом. В профессиональном плане можно не только активно действовать, работая на достижение цели, но и составлять планы на будущее, продумывая каждую деталь — тогда исполнять их будет легче и приятнее. День также благоприятен для встреч и общения с родственниками, особенно теми, кого мы давно не видели.

Луна рекомендует

Очень важно слушать свой внутренний голос и обращать внимание на его советы и предостережения: в отличие от разума он сегодня будет прав во всех без исключения вопросах. Лучший способ сохранять душевное равновесие — находить положительное во всем, с чем мы будем сталкиваться в это время — позитивное мышление еще никто не отменял.

Луна предостерегает

Нельзя давать волю эмоциям — под их влиянием мы можем сделать — наговорить — лишнего, о чем впоследствии пожалеем.

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Дата публикации
Количество просмотров
61
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