Лунный календарь красоты и здоровья на июнь 2026 года

Лунный календарь красоты и здоровья

В такие часы лучше отказаться от любых важных процедур: косметология, стрижки, операции, а также других процедур, требующих точности и устойчивого результата, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Холостая Луна подходит для отдыха, восстановления и завершения дел, а также для всего, что помогает замедлиться и вернуть внутреннее равновесие.

В остальное время можно спокойно заниматься уходом за собой, поддерживать здоровье, улучшать состояние кожи и волос, выбирать подходящие процедуры и уделять внимание телу в соответствии с лунным ритмом.

1 июня — весь день Луна без курса в Стрельце

День паузы. Подходят только мягкие практики: расслабляющий уход, лёгкий массаж, прогулки, дыхательные техники.

2 июня — Луна без курса до 04:19 (Стрелец)

После завершения холостой Луны — благоприятное время для стрижек, окрашивания, ухода за лицом и телом, лёгких тренировок, профилактики зубов.

3 июня

Хороший день для косметологии, ухода за кожей, питания волос, маникюра, лёгких процедур омоложения. Подходят умеренные физические нагрузки.

4 июня — Луна без курса 06:04 — 16:45 (Козерог)

Во время холостой Луны — не делать операций, уколов красоты, окрашивания и выпрямления волос.

После окончания — благоприятно для укрепляющих процедур, массажа, ухода за ногтями и костями.

5 июня — Луна без курса с 22:51 (Водолей)

До холостой Луны — удачное время для стрижек, окрашивания, ухода за кожей головы, лёгкой косметологии.

6 июня — Луна без курса весь день (Водолей)

Энергия рассеяна. Подходят только мягкие практики: SPA, медитация, расслабление, уход за телом.

7 июня — Луна без курса до 03:43 (Водолей)

После окончания — благоприятно для косметологии, очищения кожи, стрижек, окрашивания, лёгких тренировок.

8 июня

Хороший день для ухода за лицом, процедур увлажнения, питания кожи, маникюра, ухода за волосами. Подходят умеренные нагрузки.

9 июня — Луна без курса 03:38 — 11:33 (Рыбы)

Время холостой Луны — не для операций и уколов красоты.

Подходят расслабляющие ванны, уход за стопами, аромапроцедуры, мягкие массажи.

После окончания — можно посещать косметолога/парикмахера/стилиста и заниматься уходом за телом.

10 июня

Благоприятно для стрижек, окрашивания, ухода за волосами, косметологии, процедур омоложения, массажа лица. Хороший день для фитнеса.

11 июня — Луна без курса 11:22 — 15:28 (Овен)

Пауза для всех активных действий.

После окончания — можно делать массажи, уход за телом, стрижки, окрашивание, активные тренировки.

12 июня

Подходит для косметологии, ухода за кожей, процедур для тонуса, маникюра, ухода за телом. Хороший день для спорта.

13 июня — Луна без курса 10:30 — 16:06 (Телец)

Не рекомендуется окрашивание, завивка, операции.

Подходят питательные маски, уход за кожей, расслабляющие процедуры.

После окончания — можно делать уход за телом и волосами.

14 июня

Благоприятно для стрижек, окрашивания, ухода за лицом, косметологии, процедур омоложения, массажа шеи и плеч.

15 июня — Луна без курса 05:54 — 15:14 (Близнецы)

Во время холостой Луны — не делать косметологию и стрижки.

После окончания — хорошо для ухода за лицом, омолаживающих процедур, массажа шеи и плеч.

16 июня

Подходит для ухода за телом, косметологии, питания кожи, маникюра, ухода за волосами. Хороший день для лёгких тренировок.

17 июня — Луна без курса 10:40 — 15:05 (Рак)

Не рекомендуется операции, уколы, окрашивание.

После окончания — благоприятно для питания кожи, ухода за телом, расслабления.

18 июня

Хороший день для косметологии, ухода за лицом, процедур омоложения, стрижек, окрашивания, ухода за волосами.

19 июня — Луна без курса 14:30 — 17:37 (Лев)

Во время холостой Луны — не стричься и не красить волосы.

После окончания — отличное время для ухода за волосами, косметологии, обновления имиджа.

20 июня

Благоприятно для косметологии, ухода за телом, массажа, маникюра, процедур для тонуса кожи.

21 июня — Луна без курса 20:33 — 23:55 (Дева)

До холостой Луны — хорошо очищать кожу, делать лёгкие тренировки, уход за лицом.

Во время холостой Луны — только отдых.

22 июня

Подходит для косметологии, ухода за телом, питания кожи, стрижек, окрашивания, процедур омоложения.

23 июня

Хороший день для ухода за волосами, маникюра, массажа, косметологии, лёгких физических нагрузок.

24 июня — Луна без курса 07:11 — 09:43 (Весы)

После окончания — благоприятно для маникюра, косметологии, ухода за кожей, стрижек, процедур омоложения.

25 июня

Подходит для ухода за телом, косметологии, питания кожи, стрижек, окрашивания, массажа.

26 июня — Луна без курса 20:10 — 21:41 (Скорпион)

До холостой Луны — хорошо очищать тело, делать массаж, уход за кожей.

Во время холостой Луны — не делать операций, уколов, окрашивания.

27 июня

Благоприятно для косметологии, ухода за лицом, процедур омоложения, стрижек, ухода за волосами, маникюра.

28 июня — Луна без курса с 08:05 (Стрелец)

День отдыха. Подходят медитация, дыхательные практики, лёгкий уход.

29 июня — Луна без курса до 10:18 (Стрелец)

После окончания — благоприятно для стрижек, окрашивания, косметологии, ухода за телом, процедур для тонуса кожи.

30 июня

Хороший день для ухода за волосами, косметологии, массажа, маникюра, процедур омоложения, лёгких тренировок.

