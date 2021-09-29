Лунный календарь красоты на октябрь-2021: когда какие процедуры делать

Составляя план процедур по уходу за собой, неплохо было бы посоветоваться не только с косметологами, но и с Луной.

Спутник Земли хорошо знает, что стоит делать в каждый день месяц, а что – нежелательно, и сообщает об этом нам. На все вопросы ответит лунный календарь на октябрь 2021-го.

1-2 октября - 25-26 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва

Дни благоприятны для удаления нежелательных волос – на ногах, лице, под мышками и в зоне бикини. Также можно – и нужно – проводить очистительные процедуры на всех уровнях: посещать баню и сауну, поститься, начинать курс детокса и лечебного голодания. Хороший результат дает массаж – как лечебный, так и общеукрепляющий.

3-5 октября – 27, 28, 29 лунные дни, убывающая Луна в знаке Девы

Время благоприятно для ухода за кожей лица – можно делать омолаживающие, питательные и увлажняющие маски, а также эпиляцию: удаленные в этот день волосы отрастут не сразу.

6-7 октября – 29, 30, 1, 2 лунные дни, новолуние, растущая Луна в знаке Весов

Приветствуются процедуры по очистке кожи лица и тела. Хороший результат дадут пластические операции на шее и лице, а также восстановление поврежденных бровей и ресниц.

8-9 октября – 3-4 лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона

Дни благоприятны для омолаживающих процедур – от аппаратных до косметических, они окажут благотворное воздействие на кожу лица и тела.

10-11 октября – 5-6 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца

Время благоприятно для пластических операций и "уколов красоты".

Маски с использованием натуральной жировой основы – например, оливкового или кокосового масла – благоприятным образом отразятся на состоянии кожи. Нежелательно делать чистку лица, маникюр и педикюр. Показан расслабляющий и общеукрепляющий массаж.

12-13 октября – 7-8 лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога

Ухаживая за кожей лица и тела, можно употреблять тонизирующие спиртосодержащие лосьоны и биологически активные маски и кремы. Хорошее время для глубокой чистки лица, включая термолифтинг.

Можно делать эпиляцию, удалять пигментные пятна, наносить и удалять татуировки и прокалывать уши.

14-15 октября – 9-10 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея

Хорошее время для омолаживающих процедур, которые можно осуществлять как в салоне красоты, так и дома, применяя так называемые подручные продукты и материалы.

16-18 октября – 11, 12, 13 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб

Любые косметические процедуры в эти дни вместо ожидаемой пользы принесут вред – из-за повышенной склонности кожи к раздражению возможны аллергические реакции и воспаления. Не стоит также делать маникюр и педикюр – велик риск порезать пальцы и занести инфекцию.

19-20 октября – 14-15 лунные дни, растущая Луна, полнолуние в знаке Овна

Организм можно очищать как снаружи при помощи пилинга и скрабов, так и изнутри – хороший детокс-эффект дадут травяные отвары и чаи.

Не рекомендуется делать пластические операции. Разрешается глубокое очищение кожи лица, удаление папиллом и вросших ногтей.

21-22 октября – 16-17 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца

Ухаживая за кожей лица, шеи и декольте, можно делать очищающие и омолаживающие маски.

Можно делать депиляцию, маникюр и педикюр

23-25 октября – 18, 19, 20 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов

Можно – посредством специальной гимнастики – заниматься укреплением мышц лица и тела. Любые хирургические – прежде всего пластические – операций нужно проводить с большой осторожностью, только по большой необходимости.

26-27 октября – 21-22 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака

Нельзя делать чистку лица и операции по изменению формы груди – их последствия могут быть непредсказуемыми.

28-39 октября – 23-24 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва

Можно делать лифтинг и пилинг. Необходимо соблюдать осторожность при использовании новой парфюмерии и косметики – возможна аллергическая реакция. В уходе за кожей лучше использовать натуральные продукты и природные косметические средства – например, мед и молоко.

Нежелательно удалять родинки и бородавки, а также отбеливать кожу.

31 октября – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

Подходящее время для разного рода косметических процедур: можно делать глубокий пилинг – в том числе и аппаратный – и эпиляцию, удалять веснушки, пигментные пятна и бородавки, а также подтяжку лица.

Читайте также: Любовный гороскоп на октябрь 2021 года

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку