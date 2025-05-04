Лунный календарь н 5-11 мая: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 5 по 11 мая.

Понедельник 5 мая

Поскольку силы зла в этот день властвуют над Землей вообще — и людьми в частотности — безраздельно, необходимо вести себя максимально осторожно: опасаться — как чужой, так и своей — агрессии, раздражения, негативных высказываний в адрес других людей, чрезмерной активности и травм, которые могут стать ее следствием. Лучше всего провести день в тишине и покое, сократив общение с окружающими людей до минимума.

Вторник 6 мая

Сегодня никакие цели не оправдывают неправильные и неблагородные средства, поэтому очень важно думать над тем, что говоришь и — особенно — делаешь. Зато в эо время можно встречаться с друзьями и родственниками, особенно, если мы их давно не видели, и заводить приятные — и полезные — привычки, которые очень быстро перерастут в семейные традиции.

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Среда 7 мая

День предназначен для целенаправленной работы, которая принесет ожидаемые и плодотворные результаты. Решение любых — даже очень сложных — вопросов обречено на успех, поэтому стоит воспользоваться удачным шансом и приурочить к этому времени дела, которые по причине их важности, все время откладывались на потом — их время пришло.

Четверг 8 мая

Тихий и спокойный день, не предусматривающий никаких — ни положительных, ни отрицательных — всплесков, который и провести надо соответствующим образом: отказавшись от работы и сосредоточившись на отдыхе и восстановлении сил. Также рекомендуется заняться благотворительностью: сделав одно доброе дело, мы получим в качестве благодарности — два или три.

Пятница 9 мая

День, когда в жизнь каждого человека, хочет он того или нет, вторгается пошлое. Оно может принимать разные формы — полученного из былых времен послания или известия, ставшей ясной и понятой тайны, ниоткуда взявшегося старого знакомого. В любом случае, из того, что стало нам известно, спустя годы, необходимо сделать важные выводы.

Суббота 10 мая

День, когда удача сопутствует каждому из нас во всех сферах жизни и деятельности — нельзя упускать счастливый шанс качественно улучшить свою жизнь. Особенно это касается отношений с близким человеком, которые в последнее время начали постепенно расшатываться: сегодня есть все шансы и возможности для того, чтобы вернуть их в нужное — счастливое — русло.

Воскресенье 11 мая

Нынешний день принесет желаемые результаты, но только в том случае, если мы будет идти к цели, которую перед собой поставили, не отвлекаясь на побочные — можно даже сказать, посторонние — темы. Несмотря на выходной, нужно действовать максимально активно, не сомневаясь в своих силах и способностях.

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