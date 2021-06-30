Лунный календарь на 1-3 июля: дни, когда нужно заниматься йогой или пилатесом

Лунный прогноз на ближайшие три дня.
21-23 лунные дни, убывающая Луна в знаке Овна.
Косметология
Организм можно очищать как снаружи при помощи пилинга и скрабов, так и изнутри – хороший детокс-эффект дадут травяные отвары и чаи.
Не рекомендуется делать пластические операции. Разрешается глубокое очищение кожи лица, удаление папиллом, натоптышей, мозолей и вросших ногтей.
Можно делать маски и обертывания для укрепления волос.
Спорт и фитнес
В качестве спортивной нагрузки стоит выбрать йогу или пилатес. Рекомендуются также упражнения, направленные на усиление тонуса мышц всего тела.
Дом, сад и огород
Можно пахать и окучивать землю в саду и огороде, а также менять землю в горшках с домашними растениями.
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