Лунный календарь на 1-3 июля: дни, когда нужно заниматься йогой или пилатесом

Лунный календарь на 1-3 июля: дни, когда нужно заниматься йогой или пилатесом

Лунный прогноз на ближайшие три дня.

21-23 лунные дни, убывающая Луна в знаке Овна.

Косметология

Организм можно очищать как снаружи при помощи пилинга и скрабов, так и изнутри – хороший детокс-эффект дадут травяные отвары и чаи.

Не рекомендуется делать пластические операции. Разрешается глубокое очищение кожи лица, удаление папиллом, натоптышей, мозолей и вросших ногтей.

Можно делать маски и обертывания для укрепления волос.

Спорт и фитнес

В качестве спортивной нагрузки стоит выбрать йогу или пилатес. Рекомендуются также упражнения, направленные на усиление тонуса мышц всего тела.

Дом, сад и огород

Можно пахать и окучивать землю в саду и огороде, а также менять землю в горшках с домашними растениями.

Читайте также: Это к деньгам: астрологи рассказали, какие приметы обещают богатство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку