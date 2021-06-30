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Лунный календарь на 1-3 июля: дни, когда нужно заниматься йогой или пилатесом

Лунный календарь на 1-3 июля: дни, когда нужно заниматься йогой или пилатесом

июль / www.credits

Лунный прогноз на ближайшие три дня.

21-23 лунные дни, убывающая Луна в знаке Овна. 

Косметология

Организм можно очищать как снаружи при помощи пилинга и скрабов, так и изнутри – хороший детокс-эффект дадут травяные отвары и чаи. 

Не рекомендуется делать пластические операции. Разрешается глубокое очищение кожи лица, удаление папиллом, натоптышей, мозолей и вросших ногтей. 

Можно делать маски и обертывания для укрепления волос. 

Спорт и фитнес

В качестве спортивной нагрузки стоит выбрать йогу или пилатес. Рекомендуются также упражнения, направленные на усиление тонуса мышц всего тела.

Дом, сад и огород 

Можно пахать и окучивать землю в саду и огороде, а также менять землю в горшках с домашними растениями. 

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