Лунный календарь на 1-3 сентября: дни, когда нельзя стричь и красить волосы

Лунный календарь на 1-3 сентября: дни, когда нельзя стричь и красить волосы

Лунный прогноз на ближайшие три дня.

1-3 сентября - 25-26 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака

Косметология

Нельзя делать чистку лица и операции по изменению формы груди – их последствия могут быть непредсказуемыми.

От посещения салона красоты лучше отказаться – стричь и красить волосы в это время нежелательно, результаты не только не оправдают ожиданий, но и могут всерьез расстроить.

Спорт и фитнес

В эти дни рекомендуется предпочесть анаэробные упражнения всем остальным.

Дом, сад и огород

Домашними делами – преимущественно мелкими – необходимо заниматься по мере необходимости.

Можно рыхлить и поливать растения, а также заготавливать выращенную продукцию впрок – варить варенье из слив и кизила.

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