Лунный календарь на 11-12 июля: дни, когда нужно менять имидж

Лунный календарь на 11-12 июля: дни, когда нужно менять имидж

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

11-12 июля - 2-3 лунные дни, растущая Луна в знаке Льва.

Косметология

Для ухода за кожей лица, шеи и декольте подойдут не только готовые, но и сделанные своими руками маски – прежде всего из свежих овощей и фруктов.

Хорошее время для изменения имиджа – причем чем кардинальнее будут перемены, тем лучше.

Не рекомендуется делать пластические операции по изменению формы груди.

Спорт и фитнес

В зале в комплекс упражнений рекомендуется включить упражнения для дыхания и увеличения гибкости позвоночника, особенно его шейного отдела. Хорошая осанка, которую можно будет получить в результате, улучшит работу внутренних органов – прежде всего сердца.

Дом, сад и огород

В доме рекомендуется делать уборку.

Срезанные в это время цветы долго не завянут. Можно также рыхлить почву, окучивать растения и опрыскивать их от вредителей.

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