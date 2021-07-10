Лунный календарь на 11-12 июля: дни, когда нужно менять имидж

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
11-12 июля - 2-3 лунные дни, растущая Луна в знаке Льва.
Косметология
Для ухода за кожей лица, шеи и декольте подойдут не только готовые, но и сделанные своими руками маски – прежде всего из свежих овощей и фруктов.
Хорошее время для изменения имиджа – причем чем кардинальнее будут перемены, тем лучше.
Не рекомендуется делать пластические операции по изменению формы груди.
Спорт и фитнес
В зале в комплекс упражнений рекомендуется включить упражнения для дыхания и увеличения гибкости позвоночника, особенно его шейного отдела. Хорошая осанка, которую можно будет получить в результате, улучшит работу внутренних органов – прежде всего сердца.
Дом, сад и огород
В доме рекомендуется делать уборку.
Срезанные в это время цветы долго не завянут. Можно также рыхлить почву, окучивать растения и опрыскивать их от вредителей.
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