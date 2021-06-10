Лунный календарь на 11-13 июня: дни, когда лучше отказаться от посещения салона красоты

Лунный прогноз на ближайшие три дня.

11-13 июня - 2, 3, 4 лунные дни, растущая Луна в знаке Рака.

Косметология

Нельзя делать чистку лица и операции по изменению формы груди – их последствия могут быть непредсказуемыми.

От посещения салона красоты лучше отказаться – стричь и красить волосы в это время нежелательно, результаты не только не оправдают ожиданий, но и могут всерьез расстроить.

Спорт и фитнес

В эти дни – разумеется, по возможности – желательно остаться дома и отдохнуть в тишине и покое, но, если все-таки решите отправиться в зал, рекомендуется предпочесть анаэробные упражнения всем остальным.

Дом, сад и огород

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Домашними делами – преимущественно мелкими – необходимо заниматься по мере необходимости.

Можно рыхлить и поливать растения, а также заготавливать выращенную продукцию впрок – варить варенье и замораживать или засаливать на зиму щавель.

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