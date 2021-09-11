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Лунный календарь на 12-14 сентября: дни, когда можно делать стрижку

Лунный календарь на 12-14 сентября: дни, когда можно делать стрижку

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Лунный прогноз на ближайшие три дня.

12-14 сентября - 7, 8, 9 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца

Косметология

Время благоприятно для пластических операций и уколов красоты. 

Маски с использованием натуральной жировой основы – например, оливкового или кокосового масла – благоприятным образом отразятся на состоянии кожи. 

Нежелательно делать чистку лица, маникюр и педикюр. 

В случае стрижки в эти дни волосы замедлят свой рост, поэтому стрижка, сделанная в середине месяца, будет долго держать форму. 

Рекомендуется удалять нежелательные волосы.

Спорт и фитнес

В зале нужно отдать предпочтение упражнениям, развивающим мышцы ног. 

Можно заниматься любыми домашними делами.

Дом, сад и огород

Период неблагоприятен для полива и обрезки растений. 

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