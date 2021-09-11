Лунный календарь на 12-14 сентября: дни, когда можно делать стрижку

Лунный прогноз на ближайшие три дня.
12-14 сентября - 7, 8, 9 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца
Косметология
Время благоприятно для пластических операций и уколов красоты.
Маски с использованием натуральной жировой основы – например, оливкового или кокосового масла – благоприятным образом отразятся на состоянии кожи.
Нежелательно делать чистку лица, маникюр и педикюр.
В случае стрижки в эти дни волосы замедлят свой рост, поэтому стрижка, сделанная в середине месяца, будет долго держать форму.
Рекомендуется удалять нежелательные волосы.
Спорт и фитнес
В зале нужно отдать предпочтение упражнениям, развивающим мышцы ног.
Можно заниматься любыми домашними делами.
Дом, сад и огород
Период неблагоприятен для полива и обрезки растений.
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