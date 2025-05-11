Лунный календарь на 12-18 мая: что рекомендуется делать в каждый день недели

Лунный календарь / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. Можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 12 по 18 мая.

Понедельник 12 мая

Самый чистый и светлый день лунного календаря, когда необходимо поддерживать внутреннее равновесие, комфорт и чувство меры во всем. Нежелательно заключать важные сделки, делать крупные покупки, зато время благоприятно для творчества и свежих идей. В отношениях с близкими людьми важно сделать первый шаг — он позволить завершить миром длительную ссору.

Вторник 13 мая

День, когда никто не должен скучать или печалиться — такое настроение и поведение может навлечь на человека неприятности. Тем не менее, необходимо контролировать всплески энергии, которая, несмотря на свой позитивный характер, может подтолкнуть к поступкам с непредвиденными последствиями. Принимая важные решения, необходимо прислушиваться к своей интуиции — в этот день она на порядок превзойдет разум.

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Среда 14 мая

День, когда мы склонны ставить чужое мнение выше своего и подражать другим людям в ущерб собственной личности. Окружающий нас мир мы в такие дни воспринимаем в искаженном виде, что мешает нам адекватно воспринимать реальность, а заодно себя самих и свои действия. Важно держать под строгим контролем дурные привычки, которые могут привести к неприятным последствиям. Нежелательно заниматься важными делами и решать серьезные финансовые вопросы — успеха от них ждать не приходится.

Четверг 15 мая

Нынешний день — энергетически тяжелый период для представителей всех знаков Зодиака, но особенно тяжело его переносят тонко чувствующие, впечатлительные и мнительные люди. Им — как, впрочем, и всем остальным — сегодня лучше вообще не покидать домашних стен, если же в средине рабочей недели такое невозможно, нужно как можно быстрее сделать необходимые дела и вернуться обратно, ни с вкем не вступая в общение.

Пятница 16 мая

День, когда — под влиянием сильных космических энергий, можно начинать любое — в том числе, рискованное — дело, оно непременно приведет к успеху. Любые финансовые операции принесут прибыль, которая в значительной степени превысит ожидания.

Суббота 17 мая

День революционных жизненных и профессиональных перемен, к которым приводят активные и стремительные действия. Можно заниматься творчеством и заниматься спортом, повышая при этом нагрузку — организм отреагирует на нее адекватно. Один из лучших дней для свадеб — начавшаяся с них семейная жизнь окажется долгой и счастливой.

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Воскресенье 18 мая

День наполнен мудростью, которая дает возможность почувствовать себя частью Вселенной. Нельзя использовать полученные знания в корыстных целях — результат, скорее всего, окажется прямо противоположны ожидаемому. Общаясь с людьми — как друзьями, так и близкими — необходимо говорить только правду, если же это невозможно, лучше просто промолчать.

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