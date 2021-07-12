Лунный календарь на 13-15 июля: дни, когда нужно идти в баню

Лунный календарь на 13-15 июля: дни, когда нужно идти в баню

Лунный прогноз на ближайшие три дня.

13-15 лунные дни - 4-6 лунные дни, растущая Луна в знаке Девы.

Косметология

Сделать маску, в том числе и омолаживающую, для лица можно не только в салоне красоты, но и в домашних условиях. Касается это и ухода за волосами: обертывания и ополаскивания для волос вполне можно сделать своими руками – например, из отвара лечебных трав: блондинкам показана ромашка, брюнеткам – крапива и корень аира.

Из-за большой вероятности раздражения от скрабирования и пилинга необходимо отказаться.

Хороший результат даст расслабляющий массаж, посещение бани или сауны.

Спорт и фитнес

В зале показаны физические упражнения любой сложности.

Дом, сад и огород

Домашними делами необходимо заниматься без энтузиазма – по мере необходимости.

Можно убирать созревший к этому времени урожай и консервировать его на длительное хранение.

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