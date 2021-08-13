Лунный календарь на 14-15 августа: дни, благоприятные для омолаживающих процедур

Лунный календарь на 14-15 августа: дни, благоприятные для омолаживающих процедур

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

7-8 лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона.

Косметология

Дни благоприятны для омолаживающих процедур – от аппаратных до косметических, они окажут ожидаемое воздействие на кожу лица и тела.

Для посещения парикмахерской время не лучшее: любые манипуляции, особенно завивка и окрашивание, нанесут непоправимый вред волосам. Стричься можно только обладателям тонких, ослабленных волос – они укрепятся и станут гуще.

Спорт и фитнес

В зале необходимо избегать усиленных физических нагрузок – йоги окажется вполне достаточно.

Дом, сад и огород

Домашними делами нужно заниматься без особой активности, по мере необходимости.

Можно рыхлить землю, пропалывать грядки, закладывать компост и подстригать газоны.

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