Лунный календарь на 15-16 сентября: дни, когда стрижка придаст сил и здоровья волосам

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
15-16 сентября - 10-11 лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога
Косметология
Ухаживая за кожей лица и тела, можно употреблять тонизирующие спиртосодержащие лосьоны и биологически активные маски и кремы. Хорошее время для глубокой чистки лица, включая термолифтинг.
Можно делать эпиляцию, удалять пигментные пятна, наносить и удалять татуировки и прокалывать уши.
Стрижка придаст сил и здоровья волосам – они будут меньше сечься и выпадать, станут гуще и крепче. Удачным будет также тонирование и окрашивание, включая закрашивание седины.
Спорт и фитнес
Показана усиленная физическая активность – можно начинать новый курс тренировок.
Дом, сад и огород
От домашних дел лучше отказаться.
Можно делать корневую и некорневую подкормку растений, обрезать их и обрабатывать от вредителей.
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