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Лунный календарь на 16-17 августа: дни, благоприятные для уколов красоты

Лунный календарь на 16-17 августа: дни, благоприятные для уколов красоты

Getty Images

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

9-10 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца. 

Косметология

Время благоприятно для пластических операций и уколов красоты. 

Маски с использованием натуральной жировой основы – например, оливкового или кокосового масла – благоприятным образом отразятся на состоянии кожи. 

Нежелательно делать чистку лица, маникюр и педикюр. 

В случае стрижки в эти дни волосы замедлят свой рост, поэтому стрижка, сделанная в середине месяца, будет долго держать форму. 

Рекомендуется удалять нежелательные волосы.

Спорт и фитнес

В зале нужно отдать предпочтение упражнениям, развивающим мышцы ног.

Дом, сад и огород

Можно заниматься любыми домашними делами. 

Период неблагоприятен для полива и обрезки растений. 

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