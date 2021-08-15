Лунный календарь на 16-17 августа: дни, благоприятные для уколов красоты

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
9-10 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца.
Косметология
Время благоприятно для пластических операций и уколов красоты.
Маски с использованием натуральной жировой основы – например, оливкового или кокосового масла – благоприятным образом отразятся на состоянии кожи.
Нежелательно делать чистку лица, маникюр и педикюр.
В случае стрижки в эти дни волосы замедлят свой рост, поэтому стрижка, сделанная в середине месяца, будет долго держать форму.
Рекомендуется удалять нежелательные волосы.
Спорт и фитнес
В зале нужно отдать предпочтение упражнениям, развивающим мышцы ног.
Дом, сад и огород
Можно заниматься любыми домашними делами.
Период неблагоприятен для полива и обрезки растений.
Читайте также: Чому на обличчі з'являються жировики і що з цим робити