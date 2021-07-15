Лунный календарь на 16-17 июля: дни, когда не стоит красить волосы

Лунный календарь на 16-17 июля: дни, когда не стоит красить волосы

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

16-17 июля - 7-8 лунные дни, растущая Луна в знаке Весов.

Косметология

Приветствуются процедуры по очистке кожи лица и тела. Хороший результат дадут пластические операции на шее и лице, а также восстановление поврежденных бровей и ресниц.

Не стоит красить волосы – результат может оказаться слишком далеким от ожидаемого, также стоит перенести на другой день маникюр и педикюр.

Спорт и фитнес

Хорошие дни для занятий физкультурой и спортом, особенно на свежем воздухе. Желательно освоить гимнастику для глаз – в этот день она принесет пользу.

Дом, сад и огород

Растения нуждаются в обильном поливе.

Один из лучших дней для любых домашних дел и домашней выпечки.

От полива растений – как садово-огородных, так и домашних – лучше отказаться.

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