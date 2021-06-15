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Лунный календарь на 16-17 июня: дни, когда нужно делать домашние процедуры

Лунный календарь на 16-17 июня: дни, когда нужно делать домашние процедуры

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Лунный прогноз на ближайшие два дня.

16-17 июня - 7-8 лунные дни, растущая Луна в знаке Девы

Косметология

Для того чтобы сделать маску – в том числе и омолаживающую – для лица или волос, необязательно отправляться в салон красоты: это можно осуществить и дома: так, геркулес может стать прекрасным скрабом, а пюре из тертой моркови окажет увлажняющий и освежающий эффект. Касается это и ухода за волосами: обертывания и ополаскивания для волос вполне можно сделать своими руками – например, из отвара лечебных трав: блондинкам показана ромашка, брюнеткам – крапива и корень аира. 

Из-за большой вероятности раздражения от скрабирования и пилинга необходимо отказаться. 

Хороший результат даст расслабляющий массаж, посещение бани или сауны. 

Спорт и фитнес

В зале показаны физические упражнения любой сложности. 

Дом, сад и огород

Домашними делами необходимо заниматься без энтузиазма – по мере необходимости. 

Можно убирать первый урожай и консервировать его на длительное хранение. 

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