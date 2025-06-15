Лунный календарь на 16-22 июня: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

Можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 16 по 22 июня.

Понедельник 16 июня

День активных действий, когда не только можно, но и нужно воплощать в жизнь даже те идеи, которые кажутся фантастически сложным, а в некоторых — особо трудных — случаях и невозможными. Нельзя раздумывать над своими поступками, поскольку в таком случае они потеряют отпущенную на их воплощение в жизнь силу, необходимо двигаться к цели, пока решимость и энергия не улетучились. Особенно успешными окажутся финансовые операции любого масштаба — от незначительных до глобальных, поэтому не стоит медлить с их осуществлением.

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Вторник 17 июня

День, когда на удачу можно рассчитывать в осуществлении любых контактов — профессиональных, деловых, личных. Можно отправляться в командировки, общаться с начальством на любые — в том числе и финансовые — темы, продавать и покупать движимое и недвижимое имущество. Запрещено отступать от принятых ранее решений — ни к чему кроме разочарования это не приведет. Также нежелательно прислушиваться к тем, кто захочет «научить нас жизни», их советы вряд ли будут совпадать с нашими желаниями, целями и устремлениями.

Среда 18 июня

День, когда помощь окружающим становится не просто «почетной обязанностью» или долгом, а насущной потребностью — не стоит ограничивать себя в благотворительности. Время также способствует накоплению знаний, можно усваивать новые умения и навыки: рекомендуется записываться на разнообразные тренинги и семинары, не менее хороший результат даст и самообразование, для которого в нынешнее время существует масса возможностей — не их стоит упускать.

Четверг 19 июня

В этот день особое значение — и силу — приобретают слова, поэтому, прежде чем что-нибудь сказать, необходимо хорошо подумать — обратной силы все, что мы произнесем, иметь не будет, Неосторожные высказывания могут самым негативным образом сказаться на профессиональных делах, личных отношениях, материальном благосостоянии, успехах и удаче, которая отвернется от тех, как говорят в таких случаях, ляпнет что-то лишнее. От свидания с любимым человеком, даже если оно было назначено за несколько дней до этого, желательно отказаться: любая мелочь может, подобно искре, разжечь костер взаимного недовольства.

Пятница 20 июня

День революционных перемен, разрушающих старое, на руинах которого со временем будет посторожено что-то новое — более перспективное и важное для нас. Не стоит бояться перемен, даже если они покажутся пугающими и заставят выйти из зоны комфорта, на самом деле связанные с ними неудобства будут носить временный характер, в то время как их результат окажется максимально приятным. Можно не делать Окружющим людям добра — возможно, на него не хватит душевных или материальных ресурсов, но ни в коем случае нельзя делать никому зла — в таком случае заслуженна расплата не заставит себя долго ждать.

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Суббота 21 июня

Нынешний день звезды советуют провести в одиночестве, что в выходной особой сложности не составит. Такой режим даст возможность сосредоточиться на внутреннем мире и переосмыслить свою жизнь. Важно отказаться от активных действий, суеты и спешки, поскольку так можно лишиться моральных и физических сил, которых к этому времени, как правило, и так остается немного. Тем не менее, лень для каждого из нас тоже не лучший союзник: по возможности, необходимо найти себе пусть и необременительное, но все-таки занятие, которое помешает концентрации на грустных мыслях.

Воскресенье 22 июня

Напряженный день, в течение которого могут повсеместно вспыхивать конфликты, и некоторые их ни могут оказаться более чем серьезными. Под слиянием негативных лунных энергий мы становимся впечатлительными, мнительными и уязвимыми, нас очень легко обидеть — мы все время ждем неприятностей, которых, скорее всего, не последует, и болезненно реагируем на любые, даже вполне безобидные и нейтральные, слова и события. Время также неблагоприятно для торговых операций, особенно покупок — в любом приобретении со временем обнаружится скрытый брак.