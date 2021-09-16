Лунный календарь на 17-18 сентября: дни, когда можно делать омолаживающие процедуры

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
17-18 сентября - 12-13 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея
Косметология
Как дома, так и в салоне красоты можно делать любые омолаживающие – в том числе и аппаратные – процедуры.
Не стоит бояться экстравагантных стрижек и укладок – они окажутся на редкость удачными, день вообще хорош для экспериментов с имиджем – они пойдут на пользу внешности. Можно также восстанавливать поврежденные волосы, делая соответствующие процедуры – маски, обертывания и ополаскивания.
Спорт и фитнес
В зале рекомендуется приступать к новому циклу упражнений.
Дом, сад и огород
День подходит для любых домашних дел.
В саду и огороде можно опрыскивать растения от болезней и вредителей, а также убирать урожая на длительное хранение. Полив домашних растений в этот день может привести к загниванию их корней.
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