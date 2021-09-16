Лунный календарь на 17-18 сентября: дни, когда можно делать омолаживающие процедуры

Лунный календарь на 17-18 сентября: дни, когда можно делать омолаживающие процедуры

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

17-18 сентября - 12-13 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея

Косметология

Как дома, так и в салоне красоты можно делать любые омолаживающие – в том числе и аппаратные – процедуры.

Не стоит бояться экстравагантных стрижек и укладок – они окажутся на редкость удачными, день вообще хорош для экспериментов с имиджем – они пойдут на пользу внешности. Можно также восстанавливать поврежденные волосы, делая соответствующие процедуры – маски, обертывания и ополаскивания.

Спорт и фитнес

В зале рекомендуется приступать к новому циклу упражнений.

Дом, сад и огород

День подходит для любых домашних дел.

В саду и огороде можно опрыскивать растения от болезней и вредителей, а также убирать урожая на длительное хранение. Полив домашних растений в этот день может привести к загниванию их корней.

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