Лунный календарь на 18-19 августа: дни, когда стрижка придаст сил и здоровья волосам

Лунный календарь на 18-19 августа: дни, когда стрижка придаст сил и здоровья волосам

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

11-12 лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога.

Косметология

Ухаживая за кожей лица и тела можно употреблять тонизирующие спиртосодержащие лосьоны и биологически активные маски и кремы. Хорошее время для глубокой чистки лица, включая термолифтинг.

Можно делать эпиляцию, удалять пигментные пятна, наносить и удалять татуировки и прокалывать уши.

Стрижка придаст сил и здоровья волосам – они будут меньше сечься и выпадать, станут гуще и крепче. Удачным будет также тонирование и окрашивание, включая закрашивание седины.

Спорт и фитнес

Показана усиленная физическая активность – можно начинать новый курс тренировок.

Дом, сад и огород

От домашних дел лучше отказаться.

Можно делать корневую и некорневую подкормку растений, обрезать их и обрабатывать от вредителей.

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