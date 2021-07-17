Лунный календарь на 18-19 июля: дни, когда лучше избегать нагрузок

Лунный календарь на 18-19 июля: дни, когда лучше избегать нагрузок

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

18-19 июля - 9-10 лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона

Косметология

Дни благоприятны для омолаживающих процедур – от аппаратных до косметических, они окажут благотворное воздействие на кожу лица и тела.

Для посещения парикмахерской период не лучший: любые манипуляции, особенно завивка и окрашивание, нанесут непоправимый вред волосам. Стричься можно только обладателям тонких, ослабленных волос – они укрепятся и станут гуще.

Спорт и фитнес

В зале необходимо избегать усиленных физических нагрузок – йоги окажется вполне достаточно.

Дом, сад и огород

Домашними делами нужно заниматься без особой активности, по мере необходимости.

Можно рыхлить землю, пропалывать грядки, закладывать компост и подстригать газоны.

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