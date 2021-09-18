Лунный календарь на 19-20 сентября: дни, когда можно делать любые косметические процедуры

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
19-20 сентября - 14-15 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб
Косметология
Можно делать любые косметические процедуры.
Парикмахерские процедуры – за исключением завивки и окрашивания – приведут к укреплению волос и усилению их роста.
Не стоит также делать маникюр и педикюр – велик риск порезать пальцы и занести инфекцию.
Спорт и фитнес
В зале особое внимание рекомендуется уделить мышцам ног.
Дом, сад и огород
На пользу растениям пойдет подкормка органическими удобрениями, от полива лучше отказаться.
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