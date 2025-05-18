Лунный календарь на 19-25 мая: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 19 по 25 мая.

Понедельник 19 мая

Можно обдумывать и планировать важные дела во всех жизненных сферах, а вот их реализацию нужно перенести на другое — более удачное — время. В бизнесе также нужно решать только мелкие, незначительные вопросы, для серьезных проекттов период не подходящий. День также благоприятен для общения, потому что собеседники будут честны и искренни друг с другом.

Вторник 20 мая

День испытаний, преодолеть которые дано не каждому. Рекомендуется соблюдать осторожность: не принимать участия в чужих конфликтах, не выяснять отношения с близкими людьми, не отвечать агрессией на чужое неадекватно поведение — в любой ситуации важно держать себя в руках. Можно обрести целительские и экстрасенсорные способности, которые необходим использовать только в благих целях.

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Среда 21 мая

Время глобальных проектов, решительных поступков, принятия смелых и ответственных решений, когда нельзя тратить впустую ни одной минуты — необходимо действовать, работая на результат. Считается, что этот день открывает новую — чистую — страницу жизни, а уж каким образом она сложится, решать каждому самостоятельно. Можно не опасаться зла со стороны окружающих, но и самим необходимо отказаться от нанесения им вреда.

Четверг 22 мая

День необходимо провести в полном покое и одиночестве, только так можно будет разобраться в своем внутреннем состоянии и настроении. Необходимо отказаться от важных дел, даже если они были запланированы заранее — сегодня вряд ли удастся воплотить их в жизнь. Необходимо бережно относиться к финансам, которые окажутся в нашем распоряжении: легко будет потратить больше, чем можно себе позволить, что нанесет урон бюджету. Не самый благоприятный день для финансовых операций и посещения парикмахерской.

Пятница 23 мая

День, когда энергия будет уменьшаться, но ставшиеся — тем не менее — силы необходимо направлять на решение важных профессиональных и личных задач, не растрачивая их на ссоры и конфликты, вероятные в этот день как не в какой другой. Работе желательно посвятить только первую половину дня, когда коэффициент полезного действия еще будет достаточно высок, а вот после обеда лучше постепенно переходить к уик-энду.

Суббота 24 мая

День благоприятен для любых действий, но в выходной они будут преимущественно личного свойства. Можно признаваться в любви, делать — или принимать — предложения руки и сердца: любые действия, направленные на позитивные жизненные перемены, окажут на редкость удачными.

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Воскресенье 25 мая

День, энергетика которого превращает мечты и иллюзии в реальность. Нежелательно сосредотачиваться на прошлом, каким бы богатым событиями и эмоционально наполненными оно ни было, ориентиром должен служить завтрашний и — особенно — сегодняшний день: самое важное — получать удовольствие от того, что происходит сейчас, а не того, что безвозвратно прошло.

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