Лунный календарь на 2-4 августа: дни, когда не стоит стричь и красить волосы

Лунный календарь на 2-4 августа: дни, когда не стоит стричь и красить волосы

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Косметология

Любые хирургические – прежде всего пластические – операции нужно проводить с большой осторожностью, только по срочной необходимости.

От похода в парикмахерскую в эти дни лучше отказаться. Стрижка и окрашивание не принесут пользы волосам – они станут тонкими и ослабленными, с секущимися кончиками. Разрешено проводить мелирование отдельных прядей. Ухаживая за волосами, желательно пользоваться кремами, лосьонами и ополаскивателями, укрепляющими корни и восстанавливающими структуру волос.

Спорт и фитнес

В зале не стоит давать большую нагрузку на ноги – они в эти дни находятся под ударом.

Дом, сад и огород

В саду и огороде не стоит ничего сажать и пересаживать – результат окажется неудачным.

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