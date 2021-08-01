Лунный календарь на 2-4 августа: дни, когда не стоит стричь и красить волосы

Лунный прогноз на ближайшие три дня.
24-25 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов
Косметология
Любые хирургические – прежде всего пластические – операции нужно проводить с большой осторожностью, только по срочной необходимости.
От похода в парикмахерскую в эти дни лучше отказаться. Стрижка и окрашивание не принесут пользы волосам – они станут тонкими и ослабленными, с секущимися кончиками. Разрешено проводить мелирование отдельных прядей. Ухаживая за волосами, желательно пользоваться кремами, лосьонами и ополаскивателями, укрепляющими корни и восстанавливающими структуру волос.
Спорт и фитнес
В зале не стоит давать большую нагрузку на ноги – они в эти дни находятся под ударом.
Дом, сад и огород
В саду и огороде не стоит ничего сажать и пересаживать – результат окажется неудачным.
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