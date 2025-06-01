Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли – Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных – а иногда и непростительных – ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели – с о 2 по 8 июня

Понедельник

Время, когда особую – в том числе, и материальную – силу приобретают слова, поэтому важно относиться к ним с осторожностью. Одним необдуманным словом можно смертельно – и бесповоротно – оскорбить человека, разрушить отношения, изменить свою – и чужую – жизнь к лучшему. Также очень важно откликнуться на просьбу о помощи, с которой может обратится кто-то из близких, даже если придется чем-то для этого пожертвовать – добро надо делать бескорыстно.

Вторник

День, когда велика вероятность приятных жизненных перемен, которых мы долго ждали, главное в такой ситуации – не растеряться от радости и не упустить момент, за которым они последуют. В этот день также можно – и нужно – осознавать свои ошибки и делать из них выводы на будущее, что поможет избежать их впредь. Не стоит откровенничать с малознакомыми людьми – можно проговориться, сообщив им важные для вас сведения, и неизвестно, как они решат ими распорядиться.

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Среда

Темная – дьявольская – энергетика дня делает нас злыми и раздражительными и подталкивает к некрасивым поступкам, за которые потом будет стыдно. Избежать такого развития событий можно, отгородившись от мира: поскольку в рабочий день остаться в домашних стенах не удастся, необходимо хотя бы дистанцироваться от окружающих людей – это позволит избежать нежелательных конфликтов.

Четверг

Энергия буквально переполняет человека, поэтому главное – не пускать ее на самотек, а направить в нужное –а также исключительно мирное – русло. Можно приступить к работе над проектом, который– долго значился в перспективах планах, но все время откладывался на потом – теперь же их время пришло. Необходимо помириться с человеком, которого мы обидели: проще всего признать свою ошибку и извиниться.

Пятница

Под воздействием энергии нынешних лунных суток мы становимся мнительными, впечатлительными и, как следствие, уязвимыми обидчивыми. Особенно осторожными следует быть с высказываниями –человек, которого мы заденем, может отойти от обиды нескоро. Нежелательно также никого осуждать и обсуждать – впрочем, этого не стоит делать не только сегодня, но и всегда.

Суббота

День, когда не стоит принимать важные решения под влиянием эмоций – они исказят восприятие действительности, а, значит, сделают вероятной досадную ошибку. Важно обратить внимание на недопонимание с любимым человеком – возможно, именно сегодня есть шанс поговорить начистоту и исправить положение.

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Воскресенье

Желательно «подпитаться» позитивной энергией от окружающего пространства – она понадобится нам в начале следующей недели. Для этого – как и полагается в выходной – необходимо заняться тем, что приносит удовольствие: любимой работой, творчеством, общаться с друзьями, маленькими детьми – как своими, так и чужими – и животными.