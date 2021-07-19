Лунный календарь на 20-21 июля: дни, когда показана депиляция

Лунный календарь на 20-21 июля: дни, когда показана депиляция

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

20-21 июля - 11-12 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца.

Косметология

Время благоприятно для пластических операций и уколов красоты.

Маски с использованием натуральной жировой основы – например, оливкового или кокосового масла – благоприятным образом отразятся на состоянии кожи.

Нежелательно делать чистку лица, маникюр и педикюр.

Отрезанные в эти дни волосы замедлят свой рост, поэтому стрижка, сделанная в середине месяца, будет долго держать форму.

Рекомендуется удалять нежелательные волосы.

Можно делать расслабляющий и общеукрепляющий массаж.

Спорт и фитнес

Занимаясь физкультурой, нужно отдать предпочтение упражнениям, развивающим мышцы ног.

Дом, сад и огород

Желательно заниматься любыми домашними делами.

Период неблагоприятен для полива и обрезки растений.

Читайте также: Марс во Льве 11 июня-29 июля 2021-го: что нас ждет в это врем

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку