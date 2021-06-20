Лунный календарь на 21-22 июня: дни, когда нужно делать аппаратные процедуры

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
21-22 июня - 12-13 лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона.
Косметология
Дни благоприятны для омолаживающих процедур – от аппаратных до косметических, они окажут благотворное воздействие на кожу лица и тела.
Для посещения парикмахерской период не лучший: любые манипуляции, особенно завивка и окрашивание, нанесут непоправимый вред волосам. Стричься можно только обладателям тонких, ослабленных волос – они укрепятся и станут гуще.
Спорт и фитнес
В зале необходимо избегать усиленных физических нагрузок – йоги окажется вполне достаточно.
Дом, сад и огород
Домашними делами нужно заниматься без особой активности, по мере необходимости.
Можно рыхлить землю, пропалывать грядки, закладывать компост и подстригать газоны.
Читайте также: Марс во Льве 11 июня-29 июля 2021-го: что нас ждет в это время