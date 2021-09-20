Лунный календарь на 21-23 сентября: дни, когда нужно делать глубокое очищение кожи лица

Лунный календарь на 21-23 сентября: дни, когда нужно делать глубокое очищение кожи лица

Лунный прогноз на ближайшие три дня.

21-23 сентября - 16, 17, 18 лунные дни, полнолуние, убывающая Луна в знаке Овна

Косметология

Организм можно очищать как снаружи при помощи пилинга и скрабов, так и изнутри – хороший детокс-эффект дадут травяные отвары и чаи.

Не рекомендуется делать пластические операции. Разрешается глубокое очищение кожи лица, удаление папиллом и вросших ногтей.

Ухаживая за волосами, можно делать маски и обертывания – в том числе и из подручных материалов.

Спорт и фитнес

В качестве спортивной нагрузки стоит выбрать йогу или пилатес. Рекомендуются также упражнения, направленные на усиление тонуса мышц всего тела.

Дом, сад и огород

Можно пахать и окучивать землю в саду и огороде.

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