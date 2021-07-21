Лунный календарь на 22-23 июля: дни, когда нужны активные маски и кремы

Лунный календарь на 22-23 июля: дни, когда нужны активные маски и кремы

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

22-23 июля - 13-14 лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога.

Косметология

Ухаживая за кожей лица и тела, можно употреблять тонизирующие спиртосодержащие лосьоны и биологически активные маски и кремы. Хорошее время для глубокой чистки лица, включая термолифтинг.

Можно делать эпиляцию, удалять пигментные пятна, наносить и удалять татуировки и прокалывать уши.

Стрижка придаст сил и здоровья волосам – они будут меньше сечься и выпадать, станут гуще и крепче. Удачным будет также тонирование и окрашивание, включая закрашивание седины.

Спорт и фитнес

Показана усиленная физическая активность – можно начинать новый курс тренировок.

Дом, сад и огород

От домашних дел лучше отказаться.

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