Лунный календарь на 23-24 августа: дни, когда от стрижки лучше отказаться

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
16-17 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рыб.
Косметология
Повышается чувствительность кожных покровов, поэтому процедуры по уходу за кожей лица и тела, включая ее очищение, вместо пользы принесут вред.
От стрижки и окрашивания обладательницам здоровых волос лучше отказаться, химическая завивка может негативно повлиять на структуру волос – кончики быстро посекутся, а локоны – распрямятся. Тем, у кого волосы тонкие и ломкие, напротив, стоит посетить парикмахера – стрижка укрепит и оздоровит их.
Из-за опасности раздражения и занесения инфекции не рекомендуется делать маникюр и педикюр.
Спорт и фитнес
Показаны физические упражнения, укрепляющие мышцы ног.
Дом, сад и огород
Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.
Можно подкармливать растения минеральными и органическими удобрения, но – в небольших дозах.
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