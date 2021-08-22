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Лунный календарь на 23-24 августа: дни, когда от стрижки лучше отказаться

Лунный календарь на 23-24 августа: дни, когда от стрижки лучше отказаться

Getty Images

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

16-17 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рыб. 

Косметология

Повышается чувствительность кожных покровов, поэтому процедуры по уходу за кожей лица и тела, включая ее очищение, вместо пользы принесут вред. 

От стрижки и окрашивания обладательницам здоровых волос лучше отказаться, химическая завивка может негативно повлиять на структуру волос – кончики быстро посекутся, а локоны – распрямятся. Тем, у кого волосы тонкие и ломкие, напротив, стоит посетить парикмахера – стрижка укрепит и оздоровит их. 

Из-за опасности раздражения и занесения инфекции не рекомендуется делать маникюр и педикюр.

Спорт и фитнес

Показаны физические упражнения, укрепляющие мышцы ног.

Дом, сад и огород

Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости. 

Можно подкармливать растения минеральными и органическими удобрения, но – в небольших дозах. 

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