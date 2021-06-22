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Лунный календарь на 23-24 июня: дни, когда нужно делать массаж

Лунный календарь на 23-24 июня: дни, когда нужно делать массаж

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Лунный прогноз на ближайшие два дня.

23-24 июня - 14-15 лунные дни, растущая Луна, полнолуние в знаке Стрельца. 

Косметология

Время благоприятно для пластических операций и уколов красоты. 

Маски с использованием натуральной жировой основы – например, оливкового или кокосового масла – благоприятным образом отразятся на состоянии кожи. 

Нежелательно делать чистку лица, маникюр и педикюр. 

Отрезанные в эти дни волосы замедлят свой рост, поэтому стрижка, сделанная в середине месяца, будет долго держать форму. 

Рекомендуется удалять нежелательные волосы.  

Можно делать расслабляющий и общеукрепляющий массаж. 

Спорт и фитнес

Занимаясь физкультурой, нужно отдать предпочтение упражнениям, развивающим мышцы ног. 

Дом, сад и огород

Желательно заниматься любыми домашними делами. 

Нежелательно сеять растения на рассаду: у них будет много зелени и мелкие плоды, а то и вовсе – полное их отсутствие. 

Период неблагоприятен для полива и обрезки растений. 

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