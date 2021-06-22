Лунный календарь на 23-24 июня: дни, когда нужно делать массаж

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
23-24 июня - 14-15 лунные дни, растущая Луна, полнолуние в знаке Стрельца.
Косметология
Время благоприятно для пластических операций и уколов красоты.
Маски с использованием натуральной жировой основы – например, оливкового или кокосового масла – благоприятным образом отразятся на состоянии кожи.
Нежелательно делать чистку лица, маникюр и педикюр.
Отрезанные в эти дни волосы замедлят свой рост, поэтому стрижка, сделанная в середине месяца, будет долго держать форму.
Рекомендуется удалять нежелательные волосы.
Можно делать расслабляющий и общеукрепляющий массаж.
Спорт и фитнес
Занимаясь физкультурой, нужно отдать предпочтение упражнениям, развивающим мышцы ног.
Дом, сад и огород
Желательно заниматься любыми домашними делами.
Нежелательно сеять растения на рассаду: у них будет много зелени и мелкие плоды, а то и вовсе – полное их отсутствие.
Период неблагоприятен для полива и обрезки растений.
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