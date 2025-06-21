Лунный календарь на 23-29 июня: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и прежде всего спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь, можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 23 по 29 июня.

Понедельник 23 июня

День мистических преображений и обретения тайных — иногда даже магических — знаний. Можно отправляться в путешествия, цель которых получение нового — как профессионального, так и житейского — опыта и философского взгляда на мир, который обычно дают так называемые места силы. Можно заниматься научными исследованиями, проводить психологические опыты, заниматься самообразованием. Принимая важные решения, нужно прислушиваться как к разуму, так и к интуиции — она подскажет правильный ответ.

Вторник 24 июня

День подведения итогов — он показывает, правильно ли мы себя вели в течение уходящего лунного месяца: если наше поведение было безупречным, сегодня мы увидим первые — значительные — результаты своего труда, и — наоборот. Как позитив, так и негатив нынешних лунных суток вполне закономерен, ожидаем и предсказуем, главное, получив хороший результат, не остановиться на достигнутом, а двигаться дальше. Начатое в это время путешествие обещает удачу, также можно делать то, что настроит нас на гармонию со Вселенной: заниматься любимым делом, сажать цветы, выезжать на природы, общаться с маленькими детьми и животными.

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Среда 25 июня

День, когда сил у нас очень мало, поэтому расходовать их нужно максимально экономно. Энергия этого времени, несмотря на свою скудость, является положительной, поэтому можно не только планировать свое будущее, но и — не торопясь и постепенно — приступать к работе над важным проектом. Необходимо также найти время для отдыха, лучше всего — во второй половине дня.

Четверг 26 июня

Все планы — как профессионального, так и личного свойства — можно начинать постепенно воплощать в жизнь планы, которые мы составляли накануне. К поставленной цели нужно продвигаться, не торопясь — шаг за шагом. Важное значение приобретает информация, которая станет доступной в этот день: ее ни в коем случае нельзя игнорировать — она поможет решить серьезный рабочий или житейский вопрос.

Пятница 27 июня

День, когда нельзя давать волю негативным эмоциям, которые могут вылиться в раздражительность и даже агрессию — такие качества могут стать причиной поступков, в которых впоследствии придется раскаяться. В это время также необходимо быть готовыми к любым сюрпризам, которые коснутся как профессиональной, так и личной жизни каждого человека.

Суббота 28 июня

День неоднозначной энергетики, когда перед нами может встать выбор между добром и злом: решение каждому нужно принимать самому, главное — помнить, что за него в любом случае придется отвечать. Эмоции — особенно негативные — важно контролировать всегда, но в это время они могут сделать нас совершенно невыносимыми для окружающих, поэтому общаться с ними нужно как можно меньше — полностью сдержаться все равно не удастся.

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Воскресенье 29 июня

День, когда нельзя принимать решения, если их последствия тщательно не продуманы и не просчитаны. От желания отомстить, даже если человек действительно перед нами виноват, сегодня — впрочем, как и всегда — лучше отказаться: зачем, если за нас это сделает сама жизнь.