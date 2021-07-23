Лунный календарь на 24-25 июля: хорошие дни для посещения парикмахерской

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

24-25 июля - 15-16 лунные дни, полнолуние, убывающая Луна в знаке Водолея.

Косметология

Хорошее время для омолаживающих процедур, которые можно осуществлять как в салоне красоты, так и дома, применяя так называемые подручные продукты и материалы.

Период благоприятен для посещения парикмахерской, где приветствуются эксперименты со стрижками и окрашиванием волос в тона радикального цвета. Необходимо также позаботиться о здоровье волос – проведенные в этот день процедуры укрепят их и сделают густыми и блестящими.

Спорт и фитнес

В зале можно начинать новый курс упражнений.

Дом, сад и огород

Можно заниматься любыми домашними делами, но приоритетным направлением работы является наведение порядка в шкафах.

В саду и огороде можно рыхлить землю, пропалывать всходы, заготавливать цветы лекарственных растений.

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