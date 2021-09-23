Лунный календарь на 24-25 сентября: дни, можно окрашивать волосы в светлые тона

Лунный календарь на 24-25 сентября: дни, можно окрашивать волосы в светлые тона

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

24-25 сентября - 19-20 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца

Косметология

Хороший результат дадут омолаживающие и очищающие маски. Можно использовать биологически активные кремы.

В салоне можно окрашивать волосы в светлые тона, тонировать их и закрашивать седину, а также выщипывать брови и удалять ненужные волосы.

Спорт и фитнес

В зале желательно делать анаэробные упражнения.

От домашних дел лучше отказаться.

Дом, сад и огород

Рекомендуется консервировать собранный урожай и убирать его на длительное хранение.

Прогнозы на неделю:

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