Лунный календарь на 24-25 сентября: дни, можно окрашивать волосы в светлые тона

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
24-25 сентября - 19-20 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца
Косметология
Хороший результат дадут омолаживающие и очищающие маски. Можно использовать биологически активные кремы.
В салоне можно окрашивать волосы в светлые тона, тонировать их и закрашивать седину, а также выщипывать брови и удалять ненужные волосы.
Спорт и фитнес
В зале желательно делать анаэробные упражнения.
От домашних дел лучше отказаться.
Дом, сад и огород
Рекомендуется консервировать собранный урожай и убирать его на длительное хранение.
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