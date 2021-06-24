Лунный календарь на 25-26 июня: дни, когда можно делать эпиляцию

Лунный календарь на 25-26 июня: дни, когда можно делать эпиляцию

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

25-26 июня - 16-17 лунные дни, убывающая Луна в знаке Козерога.

Косметология

Ухаживая за кожей лица и тела, можно использовать тонизирующие спиртосодержащие лосьоны и биологически активные маски и кремы. Хорошее время для глубокой чистки лица, включая термолифтинг.

Можно делать эпиляцию, удалять пигментные пятна, наносить и удалять татуировки и прокалывать уши.

Стрижка придаст сил и здоровья волосам – они будут меньше сечься и выпадать, станут гуще и крепче. Удачным будет также тонирование и окрашивание, включая закрашивание седины.

Спорт и фитнес

Показана усиленная физическая активность – можно начинать новый курс тренировок.

Дом, сад и огород

От домашних дел лучше отказаться.

Можно вносить корневую и некорневую подкормку растений.

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