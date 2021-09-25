Лунный календарь на 26-28 сентября: дни, когда лучше ничего не делать

Лунный календарь на 26-28 сентября: дни, когда лучше ничего не делать

Лунный прогноз на ближайшие три дня.

26-28 сентября - 21, 22, 23 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов

Косметология

Поход в парикмахерскую – на стрижку и окрашивание – не лучшим образом скажется на состоянии волос: они станут похожими на солому – тонкими и ломкими. Единственное, что можно делать, – это мелировать отдельные пряди, они создадут эффект выгоревших на солнце волос.

Не стоит делать маникюр и педикюр – велик риск расслоения ногтей.

Спорт и фитнес

В зале имеет смысл ограничиться легкими упражнениями, особенно бережно необходимо относиться к мышцам ног.

Дом, сад и огород

В саду и огороде не стоит ничего сажать и пересаживать – растения могут погибнуть.

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