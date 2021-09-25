Лунный календарь на 26-28 сентября: дни, когда лучше ничего не делать

Лунный прогноз на ближайшие три дня.
26-28 сентября - 21, 22, 23 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов
Косметология
Поход в парикмахерскую – на стрижку и окрашивание – не лучшим образом скажется на состоянии волос: они станут похожими на солому – тонкими и ломкими. Единственное, что можно делать, – это мелировать отдельные пряди, они создадут эффект выгоревших на солнце волос.
Не стоит делать маникюр и педикюр – велик риск расслоения ногтей.
Спорт и фитнес
В зале имеет смысл ограничиться легкими упражнениями, особенно бережно необходимо относиться к мышцам ног.
Дом, сад и огород
В саду и огороде не стоит ничего сажать и пересаживать – растения могут погибнуть.
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