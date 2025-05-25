Лунный календарь на 26 мая – 1 июня: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли – Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных – а иногда и непростительных – ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели – с 26 мая по 1 июня

Понедельник 26 мая

День – если это будет возможно в понедельник – звезды желательно провести в стенах родного дома: тут всегда найдутся дела, которые не дадут скучать. Общаясь с людьми необходимо взвешивать каждое слово: очень легко будет задеть человека за живое и крайне сложно признать, и загладить свою вину. Очень важно отказаться от мыслей о мести, которые могут преследовать в это время, до добра они не доведут.

Вторник 27 мая

Необходимо довести до ума все начатые ранее дела, не оставляя их на начало нового лунного месяца. Справившись с этим заданием, уже после обеда можно приступить к составлению плана на ближайшее будущее: все, что будет загадано или задумано сегодня, обязательно воплотится в жизнь. Также нельзя позволять себе какие-либо излишества – прежде всего, в питании, а также нужно сдерживать свои эмоции.

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Среда 28 мая

Любая помощь, оказанная в этот день другим людям, не только благоприятное повлияет на настроение, но и зачтется в список дел, за которых судьба обязательно вознаградит человека. Встречи с друзьями и романтические свидания не оправдают возложенных на них ожиданий – они пройдут формально и позитивных эмоций не принесут.

Четверг 29 мая

Особое внимание нужно обратить на сны, которые мы увидим нынешней ночью: в них – с большой долей вероятности – будет содержаться подсказка относительно того, как правильно поступить в непростой ситуации. Нельзя делать заложником заложниками своего плохого настроения родных и друзей, ведь они – из-за хорошего к нам отношения – не смогут ответить аналогичным образом. Узнав неприятную правду о человеке, которого мы до сих пор считали другом, не стоит делать из этого трагедию – как говорится, дело житейское.

Пятница 30 мая

Любые действия, которые мы себе запланируем в этот день, должны быть продуманными и взвешенными, а их последствиями – тщательно просчитанными, об экспромтах и импровизациях речь не идет – это самый надежный путь к провалу. Принимая решение поступить так, а не иначе, нельзя допускать сомнений в правильности своих действий: это отнимет силу, необходимую для реализации важного проекта, и ничего не даст взамен.

Суббота 31 мая

Чем бы мы ни занимались в этот день, главное – не пытаться подчинить ход жизни своим стремлениям и желаниям, все равно все сложится так, как должно быть, поскольку ход событий предопределено судьбой. В течение дня также сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы наладить давно разрушенные отношения с родными, друзьями или коллегами – сегодня они охотно пойдут вам навстречу в плане примирения.

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Воскресенье 1 июня

День, когда нельзя допускать не только недобрых слов, но и злых мыслей: будучи высказанными – или продуманными – сегодня, они могут принести проблемы тем, кому предназначены, но потом обязательно вернутся обратно.

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