Лунный календарь на 27-28 июня: дни, когда можно экспериментировать со стрижками 

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
27-28 июня - 18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Водолея.
Косметология
Хорошее время для омолаживающих процедур, которые можно осуществлять как в салоне красоты, так и дома, применяя так называемые подручные продукты и материалы.
Период благоприятен для посещения парикмахерской, где приветствуются эксперименты со стрижками и окрашиванием волос в тона радикального цвета. Необходимо также позаботиться о здоровье волос – проведенные в этот день процедуры укрепят их и сделают густыми и блестящими.
Спорт и фитнес
В зале можно начинать новый курс упражнений.
Дом, сад и огород
Можно заниматься любыми домашними делами, но приоритетным направлением работы является наведение порядка в шкафах.
В саду и огороде можно рыхлить землю, пропалывать всходы, заготавливать цветы лекарственных растений.
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