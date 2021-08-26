Лунный календарь на 27-29 августа: дни, когда нужно выщипывать брови

Лунный прогноз на ближайшие три дня.
20, 21, 22 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца.
Косметология
Хороший результат дадут омолаживающие и очищающие маски. Можно использовать биологически активные кремы.
В салоне можно окрашивать волосы в светлые тона, тонировать их и закрашивать седину, а также выщипывать брови и удалять ненужные волосы.
Спорт и фитнес
В зале желательно делать анаэробные упражнения.
Дом, сад и огород
От домашних дел лучше отказаться.
Рекомендуется консервировать собранный урожай и убирать его на длительное хранение.
Читайте также: Седина - это модно: 5 знаменитостей, которые задают новый тренд