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Лунный календарь на 27-29 августа: дни, когда нужно выщипывать брови

Лунный календарь на 27-29 августа: дни, когда нужно выщипывать брови

Getty Images

Лунный прогноз на ближайшие три дня.

20, 21, 22 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца. 

Косметология

Хороший результат дадут омолаживающие и очищающие маски. Можно использовать биологически активные кремы. 

В салоне можно окрашивать волосы в светлые тона, тонировать их и закрашивать седину, а также выщипывать брови и удалять ненужные волосы.

Спорт и фитнес

В зале желательно делать анаэробные упражнения.

Дом, сад и огород

От домашних дел лучше отказаться. 

Рекомендуется консервировать собранный урожай и убирать его на длительное хранение. 

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