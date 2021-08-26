Лунный календарь на 27-29 августа: дни, когда нужно выщипывать брови

Лунный календарь на 27-29 августа: дни, когда нужно выщипывать брови

Лунный прогноз на ближайшие три дня.

20, 21, 22 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца.

Косметология

Хороший результат дадут омолаживающие и очищающие маски. Можно использовать биологически активные кремы.

В салоне можно окрашивать волосы в светлые тона, тонировать их и закрашивать седину, а также выщипывать брови и удалять ненужные волосы.

Спорт и фитнес

В зале желательно делать анаэробные упражнения.

Дом, сад и огород

От домашних дел лучше отказаться.

Рекомендуется консервировать собранный урожай и убирать его на длительное хранение.

Читайте также: Седина - это модно: 5 знаменитостей, которые задают новый тренд

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку