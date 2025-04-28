Лунный календарь на 28 апреля – 4 мая: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 28 апреля по 4 мая.

Понедельник 28 апреля

День благоприятен для любых перемещений в пространстве: командировок, путешествий и переездов на ПМЖ в другие города и страны. — и в процессе поездки, и на новом месте все сложится максимально благополучно. Тем, кто не успел приобрести новую недвижимость, самое время этим заняться. Также можно сдавать экзамены — как выпускные, так и вступительные = и зачетов.

Вторник 29 апреля

Нежелательно любое выяснение отношений — как с друзьями или коллегами, так и с близкими людьми. Каким бы ни был спор, ни одной из сторон выйти из него победительницей не удастся, а вот встрять в серьезный долговременный конфликт можно будет легко и просто. Свадьбу или помолвку- разумеется, если будет такая возможность — лучше перенести на некоторое время.

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Среда 30 апреля

Несмотря на разгар рабочей недели, день предназначен для отдыха: профессиональные задача любой — даже незначительной — степени сложности сегодня решить не удастся, так что нужно воспользоваться прекрасной возможностью перевести дух и восстановить силы. Если же бездействовать будет совсем невыносимо, можно заняться домашними делами, самым результативным из которых станет уборка.

Четверг 1 мая

Для любых финансовых операций день крайне неблагоприятный, в бизнесе вероятны потери, поэтому как от первых, так и от вторых желательно воздержаться. Нежелательно также общаться с начальством, особенно если цель разговора — повышение заработной платы: результат беседы может стать противоположным ожидаемому.

Пятница 2 мая

Нынешний день располагает к получению удовольствия на самых разных уровнях, но особое внимание необходимо обратить на общение с приятным людьми, хобби и творчество. Разговор с начальством, отложенный вчера, даст ожидаемые результаты — накануне выходных оно резко подобреет.

Суббота 3 мая

Можно получать новые — и демонстрировать уже полученные — знания: сдавать экзамены или начинать преподавательскую деятельность. Нежелательно перебираться на новое место жительства, даже если переезд был запланирован заранее. Отдыхая, можно устроить небольшое застолье, но — при условии умеренности в пище и алкогольных напитках.

Воскресенье 4 мая

Ни стоит ни с кем спорить даже тем, кто на сто процентов уверен в своей правоте, а уж если такой убежденности нет, то тем более. В это время вы вряд ли буде счастливой, также нежелательно назначать свадьбы.

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