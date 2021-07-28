Лунный календарь на 29-30 июля: дни, когда нужно очищать кожу

Лунный календарь на 29-30 июля: дни, когда нужно очищать кожу

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

29-30 июля - 20-21 лунные дни, убывающая Луна в знаке Овна.

Косметология

Организм можно очищать как снаружи при помощи пилинга и скрабов, так и изнутри – хороший детокс-эффект дадут травяные отвары и чаи.

Не рекомендуется делать пластические операции. Разрешается глубокое очищение кожи лица, удаление папиллом и вросших ногтей.

Ухаживая за волосами, можно делать маски и обертывания.

Спорт и фитнес

В качестве спортивной нагрузки стоит выбрать йогу или пилатес. Рекомендуются также упражнения, направленные на усиление тонуса мышц всего тела.

Дом, сад и огород

Можно пахать и окучивать землю в саду и огороде, а также менять землю в горшках с домашними цветами.

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